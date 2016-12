Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Margus Pärna sõnul puudutab muudatus neid pensioni, toetuse või hüvitise saajaid, kes tellivad raha kojutoomise oma kulul. „Neid inimesi on küll aasta-aastalt jäänud vähemaks, sest enamus meie klientidest saavad rahad pangakontole. Neid, kes raha koju tellivad on ligikaudu 6000,“ ütles Pärn.

Riiklike pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hind 1. jaanuarist 2017 on 6,60 eurot. Muutub ka pensionide, toetuste ja hüvitiste kojutoomise kuupäev – uus väljamakse periood on 5.-12. kuupäevani. Inimestele, kellel väljamaksu kuupäev muutub, teatab uue kuupäeva Omniva.

Viimasel kahel aastal oli teenuse hind 5,25 eurot ja väljamakseperiood 5.-15. kuupäevani. Pärna sõnul ei ole ükski hinnatõus, ükskõik kui suur või väike see on, kliendile kunagi meeldiv uudis. „Üks soovitus on lasta hüvitised kanda pangakontodele, sellisel juhul ei pea saaja midagi maksma.“