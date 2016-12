Sotsiaaldemokraadid soovivad tuleva aasta Tallinna linna eelarves kärpida propagandakulusid 5 miljoni euro võrra ning renoveerida selle rahaga seitse kehvas seisus lasteaeda, selgitas sotside fraktsiooni juht Anto Liivat.

“Praegune linnavalitsus on propagandarahasid pidevalt kasvatanud ning sellisele jaburale laristamisele tuleb teha lõpp,” nentis Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat ning lisas: "Vähe sellest, et nende miljonite abil juhitakse tähelepanu kõrvale maksumaksja raha väärkasutamistelt - nüüdseks on selge, et propagandajuhid on tõenäoliselt saanud ka hiigelsummasid korruptiivset tulu.”

Liivati sõnul on propagandakulude õiglase vähendamise abil võimalik renoveerida aastaga veel seitse lasteaeda. “Ma siiralt loodan, et Keskerakonna uued juhid suudavad lõpetada edgarsavisaarelikud võtted ning otsustavad toetada sotside ettepanekut investeerida vabanev raha laste heaks," lisas Liivat.

Sotsiaaldemokraatide ettepaneku kohaselt saaks järgmisel aastal renoveeritud Taime, Sikupilli, Magdaleena, Mardi ja Päikesejänku, Rukkiräägu ja Maasika lasteaed. Kokku tegid sotsid Tallinna linna eelarveprojekti kakskümmend muudatusettepanekut.