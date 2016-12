Jaanuaris USA presidendi ametisse astuv Donald Trump teatas, et tema tööministriks saab kiirtoiduketi CKE Restaurants tegevjuht Andrew Puzder, vahendas BBC.

Puzderi ametikoht saab olema väga oluline, kuna uute töökohtade loomine oli Trumpi üks suurimaid valimislubadusi. Trump on teatanud, et moodustab ärimeestest koosneva nõuandva organi, mille eesmärgiks on USA majanduskasvu kiirendamine ja erasektori kogemuse viimine riigiaparaati.

Puzder oli Trumpi kampaania üks esimestest rahastajatest, ta annetas selelks vähemalt 330 000 dollarit. Seejärel osales Puzder Trumpi kampaanias nõunikuna.

Ta on teinud avaldusi miinimumpalga tõstmise vastu ja rünnanud Obamacare´i nime all tuntud tervishoiureformi, mille algatas ametist lahkuv president Barack Obama.