Puruvaesest juudi perest võrsunud Hollywoodi legend saab täna 100aastaseks.

SPARTACUS: Kirk Douglas on meenutanud, et tema debüütfilmi režissöör tahtis, et ta oma lõualohu kirurgiliselt täita laseks. Hiljem sai sellest Kirki firmamärk – nagu ka läbitungivatest sinisilmadest ja võimsast füüsisest. (Vida Press)

Täna 100-aastaseks saaval "Spartacuse" tähel Kirk Douglasel on seljataga uskumatult kirev elu. Kaltsukaupmehe pojast, kes 15-aastaselt kaotas süütuse oma õpetajannale, sai Hollywoodi superstaar ja legendaarne seelikukütt.

Kirk Douglase 100 aasta juubelit tähistatakse Beverly Hillsis staariderohke teepeoga. London Timesi teatel on Hollywoodi legendi filmitähest poeg Michael Douglas ja minia Catherine Zeta-Jones kutsunud kokku 200 külalist.

Kirk kavatseb tähtsa sünnipäeva auks endale klaasikese haljast lubada, kuid ta on öelnud: "Minu ainus ülesanne on olla terve ja puhanud, et ma saaksin kohale ilmuda ja võluv olla."