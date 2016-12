Noarootsi ja Ridala vald ning Lääne maavalitsus tellisid üle 10 000 euro maksva uuringu, mis peaks vastama küsimusele, kui mõttekas oleks ehitada Noarootsit maakonnakeskusega ühendav sild.

Praegu tuleb Noarootsist Haapsallu sõitmiseks teha mitmekümnekilomeetrine ring, sest kahe piirkonna vahele jääb Haapsalulaht. Üle mere oleks teekond aga paarikilomeetrine. Selle tõttu on juba pikka aega olnud juttu sellest, et võiks ehitada Noarootsi poolsaarelt algava silla, mis viiks Haapsalu külje all Ridala vallas asuva Uuemõisani.

Lääne maavanem Neeme Suur leiab, et sild ühendaks Haapsaluga nii looduslikult kui kultuuriliselt atrakttiivse Noarootsi ja kasu saaksid sellest mõlemad.

