Reede öösel ja päeval on ilm plusskraadidega, sajune ja tuuline. Reede õhtul hakkab sadu järele andma ning laupäeva hommikuks õhutemperatuur langeb. Eelolev nädalavahetus saab olema taas külm.

Reede on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, Ida-Eestis võib sekka ka lörtsi tulla, edastas Eesti Ilmateenistus. Paiguti tekib udu. Puhub läänekaare tuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on sooja 2-6 kraadi. Lääne- ja loodetuul puhub 5-11, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Mitmel pool sajab enamasti vihma, kuid õhtupoole sadu väheneb.

Ööl vastu laupäeva sajab kohati vihma ja lörtsi. Tuul puhub põhjast, õhutemperatuur langeb hommikuks kuni -5 kraadini. Külmem ja tuulisem on Ida-Eestis, kus õhutemperatuur langeb -8 kraadini. Laupäeva päeval võib olla kohati päikesepaisteline, valdavalt on külmakraadid. Pühapäeva öösel on külma 3-9, Ida-Eestis kuni 12 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja üle mandri-Eesti levib lumesadu. On mõõdukad külmakraadid.