"Üks mu "fänn" kirjutab pidevalt, et miks seda vastikut väikest poissi kogu aeg ekraanile lastakse," ütleb Tõnis Niinemets. Hüperaktiivset väänkaela kehastav näitleja tõdeb ka ise: sellist poega küll ei tahaks. "Aga ühel hetkel on ta paratamatult kodus olemas."

Kevin-Christian oma kärsituse, püsimatuse ning äkiliste nutimaailma ärakadumistega on Tõnise sõnul väheke utreeritud versioon tavalisest tänapäevalapsest. "Ta on infotehnoloogia-ühiskonna produkt, kes on kaotamas sidet reaalsusega ning elab interneti- ja fantaasiamaailmas."

Nagu Reet Pullil, ei ole ka Kevin-Christianil prototüüpi. "Ma teadsin, et tahan teha väikest poissi, kes saab rääkida lapsesuu-ei-valeta-positsioonilt – ausalt ja kohati julmalt," räägib Tõnis.

"Ta sündis hopsti! Alguses mõtlesin, et äge oleks teha veel väiksemat poissi, nii umbes nelja-aastast, aga kuidagi kujunes nii, et temast sai pisut vanem tegelane. Keegi ütles, et Kevin-Christian käitub nagu kuueaastane tüdruk või nagu kaheksa-aastane poiss – sest poisid teadupärast arenevad aeglasemalt. Ja eks ta nii ongi, 2. klass."