Täna õhtul kella 20.15 ajal sai Harjumaal Raasiku vallas Järsi külas sõiduteed ületanud jalakäija autolt löögi ning hukkus õnnetuspaigal.



Esialgsetel andmetel ületas 57aastane mees sõiduteed selleks mitte ettenähtud kohas. Teelõik oli pime ning jalakäija ei kandnud helkurit, edastas Põhja prefektuuri pressiesindaja Helen Uldrich.



Sõidukijuht oli kaine. Kiirusepiirang õnnetuskohas on 70 kilomeetrit tunnis.



"Aasta pimedaimal ajal peab autojuht sõidumaneeri eriti hoolikalt valima, jälgima ümbritsevat ning nähtavuse parandamiseks puhastama tuled. Jalakäijatel, kes on õnnetuse korral alati suuremas ohus, tuleb aga alati helkurit kanda, maanteel liikumisel pigem helkurvesti, kuna see on autojuhile juba kaugelt hästi näha. Samuti tuleb teed ületada vaid seal, kus see on ohutu ning veenduda, et auto on piisavalt kaugel, et otsasõitu vältida,“ ütles Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmas Tuisk.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.