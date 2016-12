Kolmapäeva õhtul kogunes Koplisse hulk inimesi, kes kõik soovisid pääseda räppar Tommy Cashi veel ilmumata singli uude muusikavideosse. Tommy otsis castingu’l mustade juustega tüdrukut, omapärast naist ja kummalist meest.

Tommy Cash (Teet Malsroos)

Kandidaadid pidid olema vähemalt 18aastased. Kuuldavasti uuriti neilt muu hulgas sedagi, kuidas nad suhtuvad seksuaalsesse eneseväljendusse kaamera ees. Kohale tulnud paarkümmend naist-meest – nende hulgas Jaanus, Andre, Elis ja Daniil.

Räppar Tommy Cash otsis muusikavideosse värvikaid ja vabameelseid inimesi. (Geidi Raud)

Jaanus on väikestviisi kehaväänaja. "Mind tõi siia Tommy ja võimalus ennast näidata," ütleb Jaanus, et Tommy juures meeldib talle tema erilisus. Jaanus ei pea end fänniks, vaid pigem Tommy loomingu austajaks.

Elis ja Andre tahtsid lihtsalt midagi uut proovida. "Meie omapära on tõenäoliselt see, et oleme teistest fännidest natuke vanemad," ütlevad 35aastane Andre ja 34aastane Elis. "Mõtlesime, et võiks midagi uut ja huvitavat teha," põhjendavad nad casting’ule tulekut.