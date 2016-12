Rolling Stonesi ninamees Mick Jagger sai neljapäeval kaheksandat korda isaks.

Mick Jagger (AFP / Scanpix)

Poisipõnni ema on rokkarist 43 aastat noorem USA baleriin Melanie Hamrick. Pressiesindaja sõnul viibis Jagger (73) New Yorgis sünnituse juures. "Ema ja laps tunnevad end hästi.

Palume, et ajakirjandus austaks praegu nende privaatsust," vahendab Mirror avaldust. Rokkarit nähti kaunitariga esimest korda kudrutamas 2014. aasta juunis vaid mõni kuu pärast seda, kui tema moedisainerist elukaaslane L’Wren Scott oli endalt elu võtnud.

Jaggeril on neljalt naiselt veel seitse last, neist noorim 17 ja vanim 46. Muusik on viiekordne vanaisa ja tal on ka üks lapselapselaps.