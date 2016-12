"Eesti laulu" avapoolfinaalis heitlevad Eurovisioni-hundid, lood maailmaparandusest ja sõpradest.

2017. aasta "Eesti laul" tõotab tulla põnevam ja pingelisem kui kunagi varem – võistlustules on mitu juba Eurovisionil käinud lauljat ja kamaluga neid, kes varem "Eesti laulul" kõrgeid kohti saavutanud.

ERR kraamis esimese poolfinaali lood korraga kapist välja eilses veebisaates, kus igal täistunnil avaldati uue artisti lugu ja puhuti esitajatega ka pisut juttu.

Kui varem on laulud avalikkuse ette jõudnud ühekaupa vastavalt sellele, millal artistid on need valmis saanud, siis sel korral on start kõigile võrdne. Teise poolfinaali lood toob ERR samal viisil kuulajate kõrvu 15. detsembril.