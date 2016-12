President Kersti Kaljulaid kohtus täna Brüsselis NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Kohtumisel arutati EL ja NATO koostööd, küberjulgeolekuteemasid ning Varssavi kokkulepete elluviimist.

"Meie jaoks on oluline, et NATO läheks edasi Varssavi tippkohtumisel tehtud otsuste elluviimisega. Meil on tihe suhtlus riikidega, kes panustavad järgmine aasta Eestisse saabuvasse NATO pataljoni ning pingutame, et neile tagada head tingimused. Tugev heidutus ja Varssavi kokkulepete elluviimine on kogu alliansi julgeoleku küsimus, mitte kitsalt ühe või teise riigi mure, sest NATO julgeolek on jagamatu. Meie tagame NATO kirdenurga turvalisust,“ ütles president Kaljulaid pärast kohtumist NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Kohtumisel arutati ka Atlandi-ülest koostööd, dialoogi Venemaaga ning küberjulgeolekuküsimusi. "Küberjulgeolek on valdkond, kus riigi suurus ja rahvaarv ei ole määravad. See on valdkond, kus Eesti on selgelt liidri rollis ning panustab ideedega nii kahepoolselt kui ka läbi Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskuse,“ ütles riigipea.

NATO peasekretär Stoltenberg tänas kohtumisel Eestit järjekindla panuse eest ühise julgeoleku tagamisel, tõstes esile meie kulutusi kaitsele ja rahvusvahelistel missioonidel osalemist.