Jaggeril on veel seitse last, neist noorim 17 ja vanim 46. Rokkar on viiekordne vanaisa. Kaks aastat tagasi tuli ilmale tema esimene lapselapselaps.

Rolling Stonesi rokkari lähiring andis suvel pärast titeuudise ilmsiks tulekut teada, et Jagger ei kavatsegi 29aastase Hamrickiga peret luua. Sahistati, et vanal naistemehel pole Melanie vastu enam huvi, sest tema südame on võitnud Taganrogist pärit vene modell Maša Rudenko. Küll aga on Jagger kinnitanud, et hakkab lapse eest hoolitsema.