Välistatud ei ole, et summa on veelgi suurem. Kolm aastat tagasid liikusid kuulujutud, et tegelikult on selle ehituskulud üle 400 miljoni euro, kuid tõelist hinda varjatakse, sest see ei lähe kokku Euroopa Liidus propageeritavate kasinusmeetmetega.

Ehitustööd on ka veninud. Algselt pidi Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja sinna sisse kolima juba 2013. aastal.

Kuna siis oli alaline eesistuja või suupärasemalt Euroopa Liidu president Herman Van Rompuy, siis kutsuti ehitatavat hoonet Rompuy munaks, sest läbi 3750 akna kumab pimeduse saabudes munasarnane moodustis.

Arhitekt Philippe Samyn kinnitab, et tema mõtte järgi on tegemist hoopis laternaga.