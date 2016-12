Saku õlletehase teade oma töötajatele järgmiseks aastaks kavandatud

3–4protsendise palgatõusu külmutamisest vastuseks uue valitsuse alkoholiaktsiisi tõstmise plaanile on räige käteväänamine. Kuid käsi ei väänata mitte makse tõstnud võimuliidul, vaid ettevõtte mitte milleski süüdi olevail töötajail. Carlsbergile kuuluva Saku tehase otsus näitab nende suhtumist Eesti tööjõudu. Omanike kodumaal ootaks neid pärast sellist avaldust töötajate streik ja üldsuse hukkamõist, seega ei julgeks nad seal sellise ülbitseva jutuga välja tullagi. Palkade külmutamine Eesti õlletehases aktsiisitõusu ettekäändel on seega ametiühingute ja vajadusel ka riigiorganite pärusmaa.

Riigil on õigus alkoholipoliitikat kujundada ja võrreldes Põhjamaade kõrgete maksude ja rangelt piiratud müügivõimalustega on Eestis kindlasti endiselt alkoholiparadiis. Kui kujundaksime oma poliitikat vaid töösturite ärihuvidest lähtuvalt, siis vääriksimegi banaanivabariigi nime. On selge, et kõigil tootjail on oma huvid mängus, sest varasemate aktsiisitõusudega surve all olnud kange alkoholi tootjad ei nurise ju õlleaktsiisi tõusu vastu. Nii on lahja alkoholi tootjate reaktsioon sama ootuspärane kui automüüjate nurin ja hoiatused uue automaksu mõjude kohta.

Me ei tea, kui tõsised on õlletootjate ähvardused tootmine aktsiisitõusu tõttu Eestist ära kolida. Ei saa välistada, et ehk oli lahkumine muudel põhjustel juba varemgi plaanis, kuid sellist sammu olnuks avalikkusele keeruline põhjendada. Aktsiisi kergitamine on andnud selleks tänuväärt ettekäände, võimaldades end näidata kurja ja vaenuliku valitsuse ohvrina. Iseasi, kas omanik üldse riskiks rahvusõlle tootmise välismaale viimisega pahandada tarbijat ja sellega kaasneda võiva tarbimise langusega.

Mõistliku tasakaalu leidmine ongi poliitikute ülesanne. Maksude kehtestamisel tuleb jälgida, et liiga kõrge maksu kehtestamisel ei jääks raha sootuks laekumata. Enamgi veel – tehase sulgemisel jääks hulk inimesi tööta, laekumata tööjõumaksud ning kodumaise toodangu tarbimise asemel hakatakse jooke välismaalt sisse vedama. Seegi on poliitiliste valikute küsimus, kas viimast hakkaksid tegema hulgifirmad või lööb senisest veelgi enam õitsele Läti piirikaubandus.