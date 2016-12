Ning kui Martin Repinski enam kui küsitavad teod oli jõudnud meediasse, viivitas peaminister umbes nädala jagu tema ametist tagandamisega. Selle nädala jooksul sai avalikkus lisaks Hollandi päritolu nn Eesti kitsejuustu saagale, ümbrikupalkade maksmise süüdistustele ja ebaselgusele Konju farmi toetusrahade kasutamisel teada veel mitmeid ebameeldivaid fakte. Näiteks Repinski noorpõlve kelmuse kloostri nimel endale raha küsimisel, hiljutise kindlustuspettuse katse või deklareerimata laenu hämara taustaga ettevõtjalt.

Peaminister Jüri Ratas on kinnitanud, et enamikust neist asjadest oli ta teadlik enne juhtumite avalikkuse ette jõudmist. Ent siiski jättis ta kasutamata võimaluse Repinski tagandada enne järjekordse skandaalse paljastuse ilmumist.

Mitmed Keskerakonna kommunikatsioonivead on seotud Repinski üürikeseks jäänud tähelennuga, aga ärme rohkem neile tähelepanu raiska. Hoopis suurem probleem on, et peaministriks saanud Ratas jätkab avalikult Savisaarele Keskerakonna auesimehe staatuse ja sellega kaasneva palga pakkumist. Seda hoolimata ammu teada olnud tõsiasjast, et Savisaar on kriminaaluurimise all. Nüüd on süüdistus vormistatud, paljastades „prillikivi“ PR-kesta alt suure annuse Savisaare korruptsiooni ja Eesti riigi julgeolekut ohustavaid tegevusi.

Keskerakonna suurim otsustusvõimetus väljendub suhtumises koostööprotokolli Putini võimupartei Ühtse Venemaaga. Jüri Ratas on maganud maha võimaluse võita paljude eestimaalaste siiras poolehoid, rebides selle lepingu kaamerate ees tükkideks. Ta pole tahtnud sellest kokkuleppest ka soliidsemalt väljuda, teatades näiteks Ühtsele Venemaale avaliku kirjaga Keskerakonna-poolsest koostöö lõpetamisest.

Need venekeelsete valijate hääled, mille võitmise nimel seda protokolli partei külmkapis säilitatakse, jäävad järgmise aasta oktoobris Keskerakonnal saamata niikuinii. Sest neil pole siis enam Savisaart, vahest mitte ka Stalnuhhinit ega Toomi.

Küll aga teavad Savisaare süüdistustoimikust avalikkuseni jõudnud info põhjal eestimeelsed valijad, et seda protokolli on püütud reeturliku sisuga täita, küsides Keskerakonnale valimiskulude katmiseks suuri rahasummasid otse Ühtse Venemaa pealaekurilt.

Ratas veereb või lohiseb?

Jüri Ratas on kahtlemata sportlikult aktiivne ja töökas peaminister. Aga temas puudub see karisma ja avaliku esinemise oskus, mis on olemas Kadri Simsonil ja Mailis Repsil. Kaugele on näha, et Savisaarega võrreldavat kombineerijat temas samuti pole. Keerulistes olukordades, millest peaministri töö peamiselt koosnebki, hakkavad need nõrkused pärssima valitsuse võimekust asju ära teha.

Senini pole Ratas Stenbocki majja toonud ühtki erudeeritud ja autoriteetset nõunikku, eelistades parteiliselt lojaalseid võitluskaaslasi. Esimesed töönädalad on näidanud, et Ratas püüab pigem sündmuste arengule järele jõuda kui neid ennetada või suunata.

Ratase valitsuse saatuse määravad esmajoones need 7–8 riigikogu Keskfraktsiooni liiget, kes senini on jäänud truuks Edgar Savisaarele. Kuidas hakkavad nad käituma Savisaare protsessi ajal? Kuna Savisaarel pole enam kaotada midagi, võib ta pimedas kättemaksuvihas tekitada erakonnale ja peaministrile ohtralt peavalu. Viimatine näide oli soov teha oma pojast, IT-koolitaja taustaga Erki Savisaarest uus maaeluminister.