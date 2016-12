Keskerakonnas pole tiibasid, on üks erakond, teatas Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsil. Ühe sildi all tegutsetakse tõesti, ent temagi teab, kui suured trumbid on tegelikult savisaarlaste käes.

Oleks väga naiivne mõelda, et kehva tervise ja kohtuasjadega kimpus Edgar Savisaar on tänini hall kardinal, kes tõmbab niidikesi ja kontrollib valitsuse tegevust. Olga Ivanova, Oudekki Loone, Siret Kotka, Viktor Vassiljev ja mitmed teisedki seisavad ikka endi huvide eest. Kuna Ratas koos Kadri Simsoniga neid oma liivakasti pole kutsunud ja sooje ametikohti jaganud, saavad nad mängida vaid häältega. Vabaerakondagi ju valitsusse ei võetud ja koalitsioonil on iga hääl hinnas. Hääletan? Ei hääleta? Just nii võib nii mõnigi neist nii mõnelegi seaduseelnõule vee peale tõmmata.

Ärge arvake, et nad kõik iga päev Hundisilma vahet sõidavad – pigem seda välditakse. Kui üldse, siis lihane poeg Erki Savisaar, aga seda ennekõike perekondlikel põhjustel. Just teda oleks mainitud seltskond tahtnud Peeter Ernitsa sõnutsi näha ka valitsuses Martin Repinski asemel.

Usutavasti on Tarmo Tamm selles ametis pädevam, aga on selgelt näha, et Ratas on justkui vastu seina. Kuidas mässajaid rahuldada? Lähedasi-sõpru mugavatele nõunikekohtadele seades või muid ameteid ümber mängides?

Toimuvat võib vaadata kui parteisisest seebiseriaali, aga ärgem unustagem – tegu on valitsusparteiga, kes peaks seisma meie kõigi huvide eest.