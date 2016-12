Jüri Ratasel on hea võimalus minna Eesti poliitika ajalukku peaministrina, kes lõplikult marginaliseeris oma erakonna. Savisaare kukutajate tuumiku moodustasid umbes kümme inimest. Kolmandik neist oli tüdinud olemast igaveses opositsioonis; kolmandik tahtis tegeliku võimu ja raha juurde pääseda; viimane kolmandik lõi mänguga kaasa, sest endine esimees oli nende au haavanud või neid lugupidamatult kohelnud.

Savisaar oli ja on poliitgeenius. Tema suurim häda oli tema egotsentrilisus ja paranoia reetmise suhtes. See viimane on ilmselt peamine põhjus, miks ta uurimise all on ning miks ei saavutanud Keskerakond võimu riigi tasandil enne kui omad Savisaare elimineerisid. Paranoiad rookisid tema ümbert võimekaid ja tarku inimesi ning sellesse ringi lisandus järjest rohkem rumalaid ja magedaid pugejaid.

Savisaare kirstunaelaks sai Oudekki Loone, sest nimetada suure erakonna peasekretäriks inimene, kellest piirkondadel mingitki aimu pole: see samm vihastas välja ka need, kes oleksid Edgarile tavaolukorras veel nii mõndagi andestanud.

Kuid jätkem Edgar! Tema figureerib edaspidi vaid kohtukroonikas koos Villu Reiljani ja paari Eesti rikkama ärimehega.

Rääkigem sellest, kas Jüri tahab, suudab ja oskab Edgari pärandiga ümber käia, seda uueks muuta ja ühtse rusikana enda taha suunata? Praegu on mul tunne, et kolmik Ratas-Reps-Simson said oma ametikohad koos autojuhtide ja teenijatega kätte ning on unustanud erakonna kui sellise.

Halloo, Kadri, Mailis ja Jüri: Keskerakonda rünnatakse! Ma kordan: Keskerakonda rünnatakse! Kus te olete?

Kevadeks on meil praeguse meediaplaani jätkudes peaministriks Kristen Michal ja vana-uus koalitsioon ning Keskerakond kaob igaveseks ajaloo prügikasti.

Ratase ettevalmistus peaministri kohale asumiseks on olnud selgelt mitterahuldav. Sest sa pole peaminister mitte seepärast, et oled Jüri. Sa oled peaminister seetõttu, et oled Keskerakonna esimees.

Jättes hooletusse (loe: prokuratuuri ja jõustruktuuride meelevalda) oma erakonna, jätad sa hooletusse ka enda ja oma saatuse peaministrina!

Miks ei kuule ma peaministrit esitamas küsimusi näiteks selle kohta, kuidas saab varustada kriminaalasja materjalidega valitud ajakirjanikke ja miks on rahvusringhäälingu jaoks normaalne kiskuda kate ühe alaealise ammu kustunud karistuselt?

Kas sa oled peaminister või kellegi pantvang?