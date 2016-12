Esimese poolfinaali lood on nüüd avalikud – need toodi korraga kapist välja täna ERR-i veebisaates, kus igal täistunnil avaldati uue artisti lugu ning puhuti nendega ka pisut juttu. Kunagi varem pole poolfinaliste sellisel kujul avalikustatud, tavaliselt on laulud avalikkusesse jõudnud ühekaupa vastavalt sellele, millal artistid need valmis on saanud. Sel korral on aga start kõikidel võrdne – 8. detsembril esimese poolfinaali lauludel ja täpselt nädal hiljem, 15. detsembril teise poolfinaali lauludel.

Kahel korral soololauljana “Eesti laulul” teiseks ning korra neljandaks jäänud Lenna Kuurmaa on sedapuhku tagasi hoopis teistsuguse looga – ta laulab inglise keeles. Lenna lugu “Slingshot” räägib maailmaparandamisest. “Kuidas maakera ressursid vähenevad, kuidas inimkond on neid päris jõudsalt kasutanud, mõtlemata, mis juhtub. Nüüd oleme pingeolukorras ja varsti hakkab midagi juhtuma,” selgitab Lenna. Lugu on sündinud koostöös Michelle Leonardiga, kellega Lenna on Saksamaal Vanilla Ninja viimast albumit tehes koos töötanud. Michelle on olnud ka Lenna õpetaja laulukirjutajana. “Michelle kutsus mind Berliini enda kodustuudiosse, käisin paar korda Berliinis ja seal me siis kirjutasime.” Lenna tõdes, et nüüd Lenna Kuurmaa nime alt esinemine ei tähista mitte sooloprojekti, vaid rahvusvahelisust, samuti arvab Lenna, et värske looga muutub ta ka ise küpsemaks. “Muutub ka see, et ma ei ole sel aastal laval bändiga, aga ma ka ei ütle, kellega ma laval olen.”

Lenna Kuurmaa (Maiken Staak)

Elina Born tahaks uuesti Eurovisionile minna

Elina Borngi ei ole võistluses uustulnuk – aastal 2015 jäi tema lugu “Enough” finaalis kaheksandaks, 2015. aastal esindas ta koos Stig Rästaga Eestit Eurovisionil. Muidugi on ka tänavuse võistlusloo “In or Out” juures mängus hitimeistrite Stig Rästa, Fred Kriegeri ja Vallo Kikase käed. Kui tavaliselt räägib enamik lauludest Elina sõnul armastusest või lahkuminekust, siis seekordne võistluslugu räägib hoopis omamoodi maailmast, kus tuleb oma soovidega ettevaatlik olla, kuna need lähevad alati täide. Eurofännid ootasid Elina naasmist võistlusele väga. “Mina usun väga sellesse loosse, ma arvan, et sellel võiks väga hästi minna. Kuna ma olen ühe korra juba käinud, siis ma tean, mida oodata ja ikka lõpuni välja tahaks minna,” ei varja Elina, et ta läheks hea meelega uuesti Eurovisionile. Küsimusele, kas Elina kujutab ette, kuidas oleks üksi eurolaval olla, vastab naine, et ta ei kujuta seda ette, kuid hakkama saaks ta seal päris kindlasti.

Elina Born (Stina Kase)

Carl-Philip Madise loo üheks autoriks on ka õde Carola

Looga “Everything But You” võistleb staarisaatest tuule tiibadesse saanud Carl-Philip Madis. “Minuga võttis ühendust üks Hollandi muusikakirjutaja, leidis ta mu internetist, kuhu olen postitanud muusikat, mis ma olen teinud.” Ühe autorina on kirjas ka Carli õde Carola. “Minu jaoks hea loo kirjutamise saladus on see, et sa kuulad, mida teised arvavad, ei jää päris oma raamidesse,” ütleb noormees. “Igaüks aitas kirjutada, ütles, mida võiks muuta, mis oleks suurele publikule vastuvõetavam ja meeldivam. Igaühelt midagi.” Madise loo sõnum keskendub armastusele ja suhetele. Carl-Philip ütleb, et elutempo on tänapäeval väga kiire ning seetõttu võivad suhted kiirelt laguneda ja väga kärmelt hüpatakse ka uutesse suhetesse. “Tihtipeale ei ole eelmisest inimesest üle saanud.” Kuigi Carl-Philip viimasel ajal esinenud pole, on ta muusikamaastikul ikka tegev – ta töötab helitehnikuna ning on õppinud, kirjutanud ja produtseerinud muusikat.

Carl-Philip Madis (Marin Sild)

Ivo Linna: “Eesti laul” on noortele, aga mul on hea meel võistelda

20 aastat pärast seda, kui Ivo Linna ja Maara-Liis Ilus looga “Kaelakee hääl” Eurovisionil laineid lõid, püüab Ivo Linna taas europiletit, seekord looga “Suur loterii”. Ivo meenutab, et kui talle “Kaelakee häält” pakuti, mõtles ta, et on juba keskeas ja Maarja-Liis polegi veel 16, et mida need inimesed nüüd välja mõelnud on. “Lindistamise hetkeks oli mul totaalne mingisugune gripp ja ma helistasin Pajusaarele kergendunult: “Ma ei saa tulla lindistama, võta mõni noor.” Ta ütles, sellest pole midagi, et sa oled haige, kõik on haiged, lükkame edasi,” muigab Ivo. Kui kevadel talle “Suurt loteriid” pakuti, meeldis see lugu talle väga ja kui autorid selle ka “Eesti laulule” saata soovisid, mõtles vanameister, et tegu on ikka noorte võistlusega. Siiski on tal väga hea meel võistluses olla. Ivo arvates meeldib lugu rahvale seepärast, et sel on hea ja meeldejääv meloodia ning selge tekst.

Ivo Linna (Atko Januson)

Ariadne on “Eesti laulu” pärast elevil ja magamata

Võistluse üks noorimaid osalejaid on 18aastane Ariadne, kes andis “Eesti lauluga” seoses ka oma esimese intervjuu. “Ma olen nii elevil, et õhtuti on raske magama jääda, kogu aeg on uued mõtted,” tunnistab ta. Tagasiside on Ariadne sõnul olnud väga positiivne. Muusikaga alustas neiu kolmeaastaselt, lauluõpetajaks on elu aeg olnud Ariadne ema. Ariadne võistlusloo “Feel Me Now” autoriteks on Margus Piik, Tomi ja Anni Rahula. Viimane kirjutas Ariadnele ja uuris, kas too oleks nõus kaasa lööma. Nädal hiljem käidi koos stuudios ning veel nädal hiljem salvestati lugu. “Anni leidis mu lood YouTube’st.” Videoid on noor lauljatar Youtube’i keskkonda laadinud juba paar aastat. Populaarseim neist on Cartooni laulude mashup (mitme loo n-ö kokkusulatamine), mida on videokeskkonnas vaadatud üle 34 000 korra. 16aastaselt osales ta ka saates “Eesti otsib superstaari”.

Ariadne (Mardo Männimägi)

Uku Suviste: kahtlesime, kas seda lugu võistlusele saata

Võistlustules on ka hurmur Uku Suviste, kes varasemalt väga palju kordi oma lugusid “Eesti laulule” saatnud. Nüüd pääses ta teist korda poolfinaali, looks tema ja Oliver Mazurtšaki koostöös sündinud “Supernatural”. Oliver ja Uku esitasid konkursile kolm lugu ja “Supernatural” oli nende arvates viimane, mis edasi võiks pääseda. “Me kahtlesime, kas seda saata. Lõpuks mõtlesime, et okei, paneme, siis on kolm lugu täis.” “Supernatural” on Uku sõnul lihtne tunne, mis tekib siis, kui ollakse armunud. Uku on juba natuke mõelnud ka sellele, milline võiks olla tema poolfinaali etteaste ning kulinaid võiks tema sõnul olla seal vähe. “Ma usun, et ma ise olen seal minimaalne. Tõenäoliselt olen üksinda laval, praeguse plaani järgi.”

Uku Suviste (Pressimaterjalid)

Laura Prits laulab sõbrannadega aja veetmisest

Laura Pritsi võistluslaul “Hey Kiddo” sündis laulukirjutajate laagris koostöös Andres Kõpperi ja rootslanna Tara Nabaviga ning see sümboliseerib Laurale tema sõpru ja sõbrannadega koos veedetud kvaliteetset aega. Laura rääkis, et lugu sündis väga mõnusas õhkkonnas, kus tema ümises teistele ette viisijupi, millest Andres Kõpper kohe kinni haaras ning arendatigi pala edasi. Koostöös Taraga sündisid ka sõnad. “See kõik kulges väga loomulikult, midagi pressitud seal ei olnud.” Laura seletab, et ta kujutas laulu mõttest rääkides ette tüdrukuteõhtut, kus sõbrannad koos peegli ees riideid proovivad ja valitseb mõnus õhkkond. Muide, sel päeval, kui lugu “Hey Kiddo” sündis, tuli ilmale tema sõbranna laps ning seetõttu on laul Laurale väga südamelähedane.

Laura Prits (Hooligan Hamlet)

Karl-Kristjan & Whogaux feat. Maian: oleme sõpradest muusikud

Karl-Kristjan, Whogaux ja Maian on võistlustules looga “Have You Now”. Lugu räägib keelatud armastusest. “Mis kunagi on olnud väga-väga hea ja tahaks, et see uuesti jääks kestma,” kirjeldab Karl-Kristjan. Karl-Kristjan Kingi on paljudele tuttav bändidest Bedwetters, Outloudz ja Epordwerk. Ta sõnab, et “Eesti laulule” jõudnud projekt on sõprade omavaheline koostöö ning laul ei sündinud spetsiaalselt “Eesti lauluks”. Karl-Kristjan on varem “Eesti laulul” osalenud ansambliga Outloudz, siis jäädi Getter Jaani järel teiseks. 16aastane Maian Lomp on Eesti muusikamaastikul uus nimi ja võistluse pesamuna.

Karl-Kristjan, Whogaux feat. Maian (Mart Vres)

Kosmosekutid on tagasi eestikeelsena ja uue nimega

2014. aastal vallutas “Eesti laulul” südameid ansambel Super Hot Cosmos Blues Band, mis finaalis teiseks jäi. Nüüd on sama kooslus tagasi, kui nime Janno Reim & Kosmos all. “Juhtus see lugu, et me hakkasime tegema eestikeelset muusikat ja eesti keeles tundub see õigem ja ausam. Punt on sama,” räägib Janno. Lugu kannab nime “Valan pisaraid”, kui Reimi sõnul see justkui väga kurb lugu polegi, sai lihtsalt selline. Janno ütleb, et nautis augustikuus looduskaunis kohas metsatukkade ja põldude vahel üksiolemist ja kirjutas selle loo. “Eks seal ongi veider mikstuur üksiolemisest ja maailmavalust.”

Janno Reim & Kosmos (Helen Vunder)

