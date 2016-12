69 aasta vanuselt suri Greg Lake, ansamblite King Crimson ja Emerson, Lake and Palmer liige.

"Ta suri kolmapäeval pärast pikka ja sihikindlat võitlust vähiga," vahendab BBC Lake'i mänedžeri teadet.

Greg Lake (Vida Press)

"Progeroki isaks" hüütud muusiku tuntuimad palad on "In The Court Of The Crimson", "King and I" ja "Believe in Father Christmas".

Üheksa kuud tagasi lahkus meie hulgast ka Lake'i kunagine bändikaaslane, Keith Emerson.