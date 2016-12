Möödunud ööpäeva jooksul laekus politseile hulgaliselt teateid naistepeksust. Kokku tuli viis teadet tüli käigus peksa saanud naistest, üks avaliku korra raske rikkumine.

7. detsembril südaöö paiku anti politseile teada, et Kitsekakra tänaval löödi tüli käigus 56-aastast naist. Kõigest kolm tundi hiljem tuli politseile taas teada, et Punasel tänaval tüli käigus löödi 39-aastast naist. Samal ajal saabus teada E. Vilde teelt, kus tüli käigus kallale tungitud 50-aastasele naisele.

Kella kolma ajal öösel tuli teada ka Vana-Viru tänavalt, kus ühes meelelahutusasutuses rünnati tüli käigus 24-aastast naist.

Kaheksa ajal hommikul anti politseile teada, et Sitsi tänaval on kehalise vääkohtlemise ohrviks langenud 50-aastates naine. Kella 16 paiku anti politseile teada, et Vasara tänaval löödi tüli käigus 64-aastast naist. Kahtlustatavana peeti kinni 62-aastane mees.