Eesti Ajalehtede Liit valis pressisõbraks Karmen Turki ja pressivaenlaseks Toomas Hendrik Ilvese.

Karmen Turk on Eesti advokaat, kes tegeleb intellektuaalse omandi, meedia-, tarbija- ning rahvusvahelise ja Euroopa Liidu majandusõigusega. Mulle kirjutas Eesti Päevaleht, et Turk on vallutanud maailma meedia esikülgi ja muutnud netikommentaarid sõnavabaduse võtmeküsimuseks.

Karmen Turk osaleb mitme inimõiguste kaitse, interneti- ning ajakirjandusvabadusega tegeleva rahvusvahelise valitsusvälise organisatsiooni töös. Ta on ÜRO Internet Governance Forumi väljendus- ning ajakirjandusvabaduse koalitsiooni liige ning osaleb interneti inimõiguste ja printsiipide harta väljatöötamises.