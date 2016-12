“See on lihtsalt absurd, et ennast kaitsta on praktiliselt võimatu, kui just ei oska itaalia keelt või ei palka endale seda keelt valdavat juristi või veel parem - kohalikku advokaati,” räägib pereisa, kellele saabusid nüüd, aasta ja neli kuud pärast Itaalia puhkusereisi küsimusi tekitavad liiklustrahvid, mida vaidlustamine on aga vaat et lootusetu.

Pereisa Andrus käis eelmise aasta augustis perega Itaalias puhkamas. Ta rentis kogu kümnepäevase puhkuse ajaks auto, et omal käel avastada Cinque Terre kaunist piirkonda. Kõik sujus kenasti ja kaasa toodi ilusad mälestused.

Nüüd, aasta ja neli kuud hiljem tuletati perele puhkust meelde väga ehmataval moel.

Kaebus esita vaid itaalia keeles!