Kala on ikka kuulunud siinsete rahvaste toidulaual tähtsale kohale. Tänu aastasadade jooksul edasi antud kogemustele mõistame head kala ja oskame hinnata selle väärtust. Farmare kala on terve ja kasvab puhtas keskkonnas. Meie kala on inimesele, kes hoolib sellest, mida tema ja ta pere sööb. Inimesele, kes hindab tervislikku toitu ja looduse kestlikkust.

Tooted ei sisalda antibiootikume ega muid keelatud ravimeid. Kasutatav kalakasvatustehnoloogia tagab parasiitide ja haigustevaba kalade kasvu ilma veterinaar-keemiliste lisade manustamiseta. Meie tooted on „GMO vaba“ märgistega, sest kasutatav kalatoit ei ole toodetud gmo-d sisaldavatest komponentidest.

Kalafarmides kasutatav söötmisprogramm tagab rasvhapete olemasolu, mis lubab meie toodetel kasutada tervislikkuse ja Omega 3 märgistust

Värske kala on töödeldud viisil, mis ei lase piimhappel lihaskiusse koguneda. Kala lihas on eriti tihe ja mahlane. Automaatsete vaakum- ja gaasipakendusliinidega toodame forelli, mägihõrnase ja tuura fileesid ning steike tarbijale sõbralikus väikepakendis.

Kalatooted on jõuluõhtul mugav alternatiiv seapraele! Proovi Ready to Cook sarjas olevat forellifileed Saaremaa soolakristallidega, ahjuforelli kadakasinepiga (mustjala mustard), Ready to Eat sarjas olevaid räimerulle sibulaga ning forellifilee tarrendis.

Kalad valmivad väga kiirelt ja käsi pole vaja sellega kokku teha – ainult otse ahju koos karbiga. Napilt jõuad midagi kõrvale valmistada ja juba ongi õhtusöök valmis!

