Perefirma Classic Catering on loodud kirest hea toidu vastu. Selle eestvedajatel Andrusel ja Katrinil on toitlustuse vallas kogemust kahe peale kokku 40 aastat ja töötatud on mitmetes Tallinna juhtivates restoranides. Kogemus on isegi kuninganna Elizabeth II ja George W. Bushi Eesti visiitide toitlustamisest!

Armastame head toitu ja soovime seda ka klientidele pakkuda. Täiesti algusest peale. Seened toome ise metsast koju, silmud marinaadi ja hops purki, sama angerjaga. Pakume toitu kohalikust toorainest, puhas maitse, puhas nauding.

Meie head partnerid on Kolotsi talu , Rummu talu, Sepa Mahetalu, OÜ Otse Aiast ja teised Eesti väiketootjad. Samuti teeme koostööd Pärnu kohaliku liha ja lihatoodete hulgimüüjaga Arimee. Puu- ja köögivilja ostame Pärnu firma Tsitrus laost. Kala ja teised mereelukad ei tule samuti kaugelt.

Põnevaid maitseid kokku sobitades ja katsetades jääb järjest vähemaks toiduaineid, mille kohta varem resoluutselt teatasid, et ma ei söö seda! Meile on suur au koos Sinuga selles põnevas maailmas rännata!

Tellimuste esitamiseks (näiteks jõulud ja aastavahetus!) võta ühendust SIIN!