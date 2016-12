Euroopa Investeerimispank ja Eesti riik sõlmisid investeeringute kaasfinantseerimiseks laenulepingu mahus 400 miljonit eurot

Euroopa Investeerimispank (EIB) ja Eesti rahandusministeerium allkirjastasid lepingu Eesti riigile 400 miljoni eurose laenulimiidi eraldamise kohta, millega toetada teadust ja innovatsiooni edendavaid investeeringuid, transpordiühenduste parandamist, haridussüsteemi reformi ning väike- ja keskmiste ettevõtete arengut. EIB-ga sõlmitud laen aitab Eestil edukalt kasutusele võtta Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid aastatel 2014–2020, eelmine samasugune laenuleping europrojektide kaasfinantseerimiseks mahus 200 miljonit eurot sõlmiti detsembris 2014.

„Euroopa Investeerimispank on alati olnud Eestile usaldusväärne partner. Meil on hea meel, et saame jätkata oma tihedat koostööd Eesti valitsusega teise ja viimase kaasfinantseerimiseks mõeldud laenuosaga,“ ütles Euroopa Investeerimispanga asepresident Jan Vapaavuori, kes vastutab Eestis antavate laenude eest. „Euroopa Investeerimispanga laenu ja Euroopa Liidu toetuste kombineeritud kasutamine toetab jätkusuutlikku majanduskasvu ja aitab veelgi edendada inimeste elukvaliteeti Eestis.“