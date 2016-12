Praegu on peamised põllumaade kokkuostjad metsa- ja kinnisvarafirmad, kellel jagub vaba raha, et maadesse investeerida. Harjumaal teravilja- ja kartulikasvatusega tegutseva Ralf Vilba sõnul ei näe ta endal võimalust lähiajal maad juurde osta. Praegu kuulub talle 300 hektarit, kuigi toimetab kokku kolm korda suuremal alal. Tema ümbruses asuvad nii kinnisvara- kui metsameeste maad, vabu kinnistuid enam Lõuna-Harjumaal ei ole.

Laienemisvõimalus on ainult siis, kui suudad kusagilt konkurentsist mõne jupi osta. Kui midagi müüki läheb, siis on vaba konkurents. Maa läheb selle kätte, kellel on rohkem raha, nii nagu metsas süüakse ära nõrgim loom,“ märgib Vilba.

Aasta põllumees 2015 Romet Rässa tegutseb Tartumaal ning harib samuti rohkem kui tuhandet hektarit. Tema on võtnud suuna osta võimalusel maad juurde. Viimati tegi ta seda eelmisel nädalal, kui ostis väikese maalapi enda naabruses. Numbrid jätab ta enda teada. „Põllumehel on valikuküsimus: kes investeerib maasse, kes tehnikasse,“ selgitab Rässa enda otsust.

Tema sõnul on Eestis maade suuromanikeks metsafirmad, kes ostavad maad koos põldudega. „Selles äris on niipalju muutunud, et kui varem osteti ainult metsa, siis praegu püüavad nad osta kõike ja seda põllumeestele tagasi rentida,“ selgitab Rässa.

Põllumehele tähendab rentimine enamasti põllumajandustoetustest loobumist. “Firmad annavad maa rendile põllumajandustoetuste hinna eest. Kui tahad toota, pead toetused neile maksma,“ ütleb Vilba. Toetused jäävad 50–150 eurot hektari kohta.

Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimehe Jaan Sõrra sõnul on Euroopas tava, et kolmandik kuni pool põllumehe maast on renditud. „Eestis on kuni pool rendimaa ja mis puutub vabadesse maadesse, siis sellega on jama,“ räägib Sõrra.

Iseenesest on lugu lühike: vaba maa on otsas, kõik kuulub kellelegi. Maad, mis pannakse müüki, lähevad hinnalt nii kõrgeks, et ärimehed astuvad lihtsalt vahele ja võtavad omale.

Teine võimalus põllumehel maad saada on osaleda riigimaa rendioksjonil, kuid ka seal kipuvad hinnad ebamõistlikult kõrgeks minema ning põllumehed lähevad omavahel maade pärast tülli. Pealegi ei anna rendilepingud kellelegi kindlust, et maa jääb tema kasutusse. Oleks igati mugav ja muretu, kui leping kehtiks kindlalt 30 aastat. Aga põllumeeste sõnul kokkulepped suures osas ei pea. Omanik võib maa ühel päeval maha müüa ja ongi kõik.

Nii Vilba, Rässa kui Sõrra tõdevad üheskoos, et ajad, mil igaüks võis põllumajandusega nullist alata, on möödas. Ka pangad aitavad vaid teatud piirini. „Võib paaril hektaril kasvatada küüslauku, aga kui tahad alustada, peab rahakott puuga seljas olemas, et müügis olevat firmat osta,“ märgib Sõrra.

Veel üks küsimus, mis aeg-ajalt tõstatub, on välismaalaste roll Eesti põllumaa omanike ringis. Ideaalis võiks kogu maa kuuluda Eesti põllumeestele, kuid reaalsuses ei suude nad konkureerida teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega. „Välismaalastel on rohkem vaba kapitali, mida mitmesugustesse äridesse ja riikidesse paigutada, Eestil on need ajad veel ees,“ usub Rässa.

Välismaalaste kohalolu ei pea kohe tähendama midagi halba: maad nad kaasa ei võta ja ka töötajad on enamasti omakandi inimesed. „Lõuna-Eestis on välisfirmasid omajagu, soomlasi, austerlasi, venelasi jne. Põllumehel ei ole selle vastu midagi, kui hakatakse maad harima ja kasvatama. Just selle vastu ollakse, kui oksjonilt ostetakse maad, mida siis hinge hinnaga rendile antakse,“ ütleb Sõrra.

„Austerlased on teatud piirkondades ostnud terved ettevõtted üles. Etteheiteid ei saa väga palju teha, sest nad on suhteliselt head peremehed,“ lisab Vilba.