Alljärgnevalt lühiintervjuu ühe laureaadi ja Pindi Kinnisvara maakleri Imre Hardõkaineniga.

Miks ja mis asjaoludel valisite maakleri elukutse?

Vajasin vaheldust ning uusi väljakutseid ja nii otsisin müügitööd. Osutusin valituks ühes kinnisvarafirmas ning olen nüüdseks maaklerina töötanud pea kümme aastat.

Kui oleksite algaja maakleri mentoriks, siis mida te talle kõigepealt soovitaksite?

Haarata kohe uusi kliente leides härjal sarvist ning varuda veidi kannatust, sest esimesed tehingud ei pruugi kohe tulla.

Millised on praegusel kinnisvaraturul maakleri kõige suuremad väljakutsed?

Eestis võivad need regiooniti olla erinevad. Ida-Virumaal on näiteks omaette väljakutse leida ostjaid – pakkumisi on palju, aga nõudlus tunduvalt väiksem. Siiski olen veendunud, et igale objektile on ostja olemas, küsimus on ainult ajas ja hinnas. Ka kõige kummalisemale ja lootusematule näivale kinnisvarale on ostja leidunud.

Kas oskate põhjendada, miks City24 kasutajad just teid on kiitnud?

Kõige paremini oskab vastata kindlasti kiitja ise, aga olen kuulutustesse püüdnud lisada kvaliteetsemad fotod, rohkem infot objekti kohta, mis on ilmselt kasutajatele silma jäänud.

Kes on üldse maakleri jaoks ideaalne klient?

Kõik kliendid on ideaalsed, tuleb leida ainult õige lähenemis- ja arusaamisviis.

