Ajakirja Us Weekly teatel tahab Kim Kardashian niipea, kui Kanye West on närvivapustusest toibunud, lahutuse sisse anda.

Kim tõttas räppari voodiveerele niipea, kui too oli psühhiaatrihaiglasse ravile viidud. Kuid ajakirja väitel on see vaid fassaad. Reality-tähel olevat abielust juba ammu mõõt täis.

Kim on hakanud juristidega nõu pidama, et tütar Northi ja poeg Sainti hooldusõigust lahutuse järel endale saada. “Ta tunneb, et on Kanyega otsekui lõksus,” räägib Us Weekly allikas.