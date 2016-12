"Doktor," ütleb assistent. "Patsient Ivanov teisest palatist tunneb ennast halvasti!" - "Tuleb öelda hoopis: ""Patsient Ivanov arvab, et ta tunneb ennast halvasti"," manitseb doktor. ""See on uus teooria!"

Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde: "Doktor, patsient Ivanov teisest palatist arvab, et ta on surnud!"