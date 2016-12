Sõbranna leitud armsat tooni huulepulk on nii ahvatlev ja tahaks proovida, kuidas see enda nahatooniga sobib. Stopp! Ka parima sõbranna kosmeetikat proovides tasub ettevaatlik olla, vahendas Enkivillage.

Millist dekoratiivkosmeetikat ei tasu kunagi teistega jagada? Siia alla kuuluvad kõik kõrgema veesisaldusega tooted, milles võivad vohada sulle sobimatud mikroobid:

ripsmetušid

huulepulgad ja huuleläiked

kompaktpuuderkreem

Samuti ei tasu laenata meigipintsleid ja -harju.

Seevastu tolmpuudri ja huulepliiatsi laenamine on üsna ohutu. Need tooted on väga kuivad ja bakteritele ei meeldi seal kasvada.

Ka pumbaga pudelist proovimiseks jumestuskreemi võtmine ei tohiks suurt riski kujutada. Pumbaga pakendid on mugavad ning mikroobe satub nendesse vähem kui purkidesse ja tavalistesse pudelitesse.