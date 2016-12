Uus-Meremaa on teatanud, et nimetab ümber kolm kohanime, milleks on Nigger Stream, Niggerhead ja Nigger Hill.

Ametnike sõnul võivad eelpool mainitud nimed olla solvavad, vahendab The Telegraph. Nii saab Nigger Streamist austusväärne Pukio Stream, Niggerheadist Tawhai Hill ja Nigger Hiilist Kanuka Hills.

Sealne maainfosüsteemi minister Louise Upston sõnas, et algsed nimed olid pandud ajal, mil sõna "nigger" ei omanud sellist tähendust nagu tänapäeval. "See on sõna, mis on tänasel päeval väga paljudele selgelt solvav," ütles ta.