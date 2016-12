Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) kuulutas kolmapäeva, 7. detsembri õhtupoolikul liidu 25. aastapäevale pühendatud konverentsile järgnenud galaõhtusöögil Hilton Tallinn Park Hotellis „Aasta Ehitaja 2016” võitjaks aktsiaseltsi Merko Ehitus Eesti projektijuhi Tarmo Pohlaku. Võidu tõid Hilton Tallinn Park Hotelli ehitustööd.

„Aasta Ehitaja 2016“ konkursi võitja paistis žürii hinnangul silma lisaks objekti keerukusele ja tööde kõrgele kvaliteedile ka laitmatu meeskonnatöö ja töökultuuri poolest,“ kommenteeris Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor ja konkursi "Aasta Ehitaja 2016" žürii esimees Indrek Peterson.

„Aasta Ehitaja 2016“ tiitlile võis esitada nii pea-kui alltöövõtu projektijuhte, kelle juhitud ehitusobjekt on valminud ajavahemikul: 2. oktoober 2015 – 1. oktoober 2016.

Konkursi "Aasta Ehitaja 2016" nominendid olid:

1. Raivo Reineberk – Eventus Ehitus OÜ,

Pärnu Rannastaadioni uue tribüünihoone ehitamine ja staadioni renoveerimine, Ranna pst 2, Pärnu.

2. Martin Paabo – Nordecon AS,

Tartu Läänepooles ümbersõidu 5. ehitusala projekteerimine koos ehitusega.

3. Tarmo Pohlak – Merko Ehitus Eesti AS,

Hilton Tallinn Park Hotell, Gonsiori 20 / F.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn.

4. Tõnis Vaher – Ehitustrust AS,

Hotell Lydia, Ülikooli 14, Tartu.

5. Aivar Kullas – AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg,

Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku II ehitusjärjekorra ehitustööd, L. Puussepa 8, Tartu.

6. Rein Pokk – AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg,

Maxima Logistikakeskuse ehitus, Õlleköögi tee 24, Kurna küla, rae vald, Harjumaa.

7. Eke Kurg – AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg,

Multifunktsionaalse „Kvartali“ hoone ehituse I etapp, Riia 2, Tartu.

Konkursi "Aasta Ehitaja" eesmärk on leida parim ehitusjuht, kelle töö on pälvinud tunnustuse nii töö tellija, arhitekti, projekteerija kui ka omaniku järelvalve teostaja poolt. EEEL valis parimat ehitajat juba seitsmendat aastat järjest ning konkursi eesmärk on ehitaja ameti väärtustamine ja oma ala parimate tunnustamine.

“Aasta Ehitaja 2016” konkursi nominente võisid esitada nii EEEL-i kuuluvad kui ka Liitu mitte kuuluvad ettevõtted ja ehitusobjektide tellijad.

Eelnevatel aastatel on AASTA EHITAJA tiitli võitnud:

Tarmo Pohlak (2009) poolt juhitud Tallinki büroohoone ehitus

Tiit Joosti (2010) poolt juhitud Ämari lennubaasi ehitus

Arvo Kirotus (2011) poolt juhitud Reoveepuhastusjaama biofiltri ehitustööd

Keit Paal (2012) poolt juhitud Tallinna Ülikooli Loomemaja NOVA õppehoone ehitustööd

Aivo Pedak (2013) poolt juhitud Viljandi Riigigümnaasiumi hoone ehitustööd

Ahto Aruvälja (2014) poolt juhitud Tondiraba jäähalli ehitustööd.

Peeter Voovere (2015) poolt juhitud Tartu Pauluse Kiriku rekonstrueerimistööd.

Fotod: Raul Mee