Eesti Laulul koos teistega tänavu mõõtu võtva Lenna võistluslugu räägib maailma parandamisest ja säästlikkusest, mida laulja üritab ka enda elus rakendada – ta õpib koolis käsitööd.

Lenna alustas kahe väikese lapse kõrvalt õpinguid Räpina aianduskoolis, kus tema erialaks on tekstiilkäsitöö. "Paari aasta pärast loodan, et kangasteljed saavad selgeks ja saab hakata vaipu kuduma," rääkis naine enda euroloo tutvustuse järel eestilaul.ee ülekandes.

Inimene leiab Lenna sõnul enda ümber neid asju, mis talle sobivad. "Ma arvan, et see oligi loogiline samm, et jõudsin sinna kooli," lisab ta, et lapsedki olid parajas eas, et ta saaks meelepärase tegevusega alustada.