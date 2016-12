Baltikumi üht suurimat bussitranspordiettevõtet Hansabussi asus käesolevast nädalast juhtima Henri Kaasik-Aaslav.

Hansa Grupi juhi Neeme Tammise sõnul otsis ettevõte juhti, kes suudaks Hansabussi kvaliteediliidri positsiooni veelgi tugevdada ning laiendada ka äri geograafilist haaret.

„Hansabussi meeskonna motoks on teha traditsioonilises ärivaldkonnas asju ebatraditsiooniliselt hästi. Selline ettevõte vajab juhti, kes oleks avatud ja ebastandardse mõtteviisiga ning kahe jalaga maa peal. Sealjuures on Henril mitmekülgne ja edukas rahvusvaheline juhtimiskogemus. Leidsime, et tema on see juht, kellega pärast 20 tegevusaastat Eesti ja kümmet aastat Läti turul võtta ette pikem teekond ning vaadata veel kõrgemale ja kaugemale,“ märkis Tammis.