Iga aastaga suurenevate kindlustuskelmuste keskmes on üllatuslikult keskklassi kuuluv eestlane, kes tasub kohusetundlikult igakuised kindlustusmakseid ega pea väikest pisivalet kahjunõudes kriminaalseks. Seesam kindlustuse kahjukäsitlusosakonna juhi Ly Jõhviku sõnul on sel aastal uurimise all olnud üle saja pettusekahtlusega juhtumi. Arvuliselt on esikohal lavastatud „õnnetused“ autode ja koduse varaga, erinevad reisikindlustuse juhtumid ning juhtumid kodukindlustuses, kus kord juba hüvitatud kahju eest püütakse veel kord raha nõuda. Kindlustuspettuse eest viieaastane vangistus

"Inimene kipub ühel hetkel mõtlema, et on kindlustusele mitmeid aastaid truult makseid tasunud ja nüüd, kus päriselt midagi juhtus, tuleks kahju suuremaks luisata või üks kord veel sama kahju eest hüvitist nõuda,“ tõi Jõhvik näiteid pettuse katsetest, mis ei ole enam järjepidevate kriminaalide pärusmaa, vaid keskklassi kuuluvate eestlaste viis raha teenida.

Inimesed arvavad tihti, et on nutikad, kuid satuvad hoopis fookusesse kui võimalikud kindlustuspetturid ehk kurjategijad. Kergelt pääsevad need, kelle nõude hüvitamisest kindlustuspakkuja lihtsalt keeldub, sest tegelikult lubavad Eesti seadused pettureid karistada kuni viieaastase vangistusega. „Paljud inimesed ei taju kindlustuspettust kuriteona, sest kannatajaks peetakse ainult kindlustusseltsi rahakotti ja ennast nähakse pigem nutika Kaval Antsuna. Tegelikkuses suurenevad nende kelmide tõttu ausate inimeste igakuised kindlustusmaksed,“ sõnas Jõhvik. Kindlustusspetsialisti sõnul ootavad Seesami kahjukäsitlejaid kiired ajad, kui müügile saabub uus iPhone ja ühtäkki hakkab eelmiste mudelitega massiliselt õnnetusi juhtuma. „Asi muutub imelikuks, kui sama inimene iga aasta uue telefoni turule tuleku ajal teatab eelmise varastamisest või katki kukkumisest, “ rääkis Jõhvik. Kindlustust püüavad tüssata ka presidendilt autasu saanud Hiljuti tuli Seesami kahjukäsitlejatel tegeleda juhtumiga, kus klient esitas kahjunõude kuumakahjustusi saanud diivani hüvitamiseks. Käsitluse käigus selgus, et kahjustus oli tekkinud oluliselt enne Seesamiga lepingu sõlmimist ja klient oli diivani eest hüvitist nõudnud ka eelmise kindlustusfirma käest. Olles sealt eitava vastuse saanud, kuna kodusel varal kindlustuskaitse puudus, jättis klient kindlustuspakkuja ja sõlmis lepingu Seesamiga. Antud loos oli peaosa mängida tublil perekonnal, kes ka presidendi autasuga tunnustatud. „Selliseid topeltmänge esineb kodukindlustuses üksjagu, kuid ehitustööde puhul on paljud partnerid kindlustusettevõtetel samad. Kui siis peaks seesama remondifirma esindaja minema korterisse, kus ta juba kord on sama kahju hindamas käinud, siis lähevad inimesed ikka näost kaameks,“ muigas Jõhvik ja tunnistas, et kahju korral kahju rahas hüvitamine ja natuke hiljem sama kahjunõudega teise kindlustusettevõttesse minek ei ole harv juhus.