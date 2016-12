Interneti kohtinguportaalide kinnitusel on peatselt saabumas päev, mil inimesed kõige rohkem truudust murravad, vahendas Mirror.

Selle aasta 18. detsembrit võib suisa nimetada üleaisalöömispäevaks. Just siis saabub reede, mil truudusetud abieluinimesed saavad viimast korda enne jõule oma armukestega kokku.

Veebikülgedel, mis vahendavad abieluinimeste kohtingusoove, suureneb liiklus sel ajal ligemale kolmandiku võrra.

Miks see nii on? Põhjus on lihtne. Jõulud veedetakse ikka oma pereringis ja külastatakse sugulasi. Pereinimesed kihutavad ühe lapse jõulupeolt teisele ja otsivad kinke. Salakallima jaoks ei jää enam aega. Seetõttu üritabki suur osa liiderdajatest oma armuelu jaoks aega leida viimasel jõulueelsel nädalavahetusel.