Kui tavalisel eestlasel on tavaks pangalaenule ka veri ninast väljas anduda, siis Põlva ettevõtjad Riina ja Mairo Kingsepp on võtnud nõuks selg sirgu lüüa ja liigkasuvõtjatele koht kätte näidata.

Majandusbuumi kõrgaegadel säras Riina Kingsepa ettevõte Discimus meediaveergudel kui Põlvamaa unelm. Kümblustünne valmistav firma õilmitses, andis rahvale tööd ning eksportis nii Soome kui Saksamaale. Pole siis ime, et edu laineharjal Nordea pangast ka kopsakas eluasemelaen selga võetud sai.

Siit edasi kaldub Kingsepa versioon juhtunust aga totaalsesse müstifikatsiooni. Naine on nimelt tuliveendunud, et seni arvemajandusse hoolimatult suhtunud finantsasutus nõuab talt nüüd ebaõiglaselt tagasi 11 aasta jooksul tasumata jäänud laenumaksed. Nii on kohtutäituri abiga temalt „välja pressitud“ 39 000 eurot pluss 4200 eurot täituritasu takkaotsa.

