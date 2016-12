Presidendilossi jõudev toit on enamjaolt eestimaine, mille kohta mõni skeptik ütleb "kaalikas" ja "kama keefiriga". Aga kaugel sellest – presidendi kantselei peakoka üksikasjalikust ülevaatest selgub, et Kadriorgu jõudev toit on huvitav kooslus meie põllumajandustootjate leidlikkusest ja tahtest valmistada midagi erilist.

"Tudraõli on selle aasta viimase paari kuu leid," ütleb presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik.

Eestimaine toit jõuab Kadriorgu nii tootjate enda hea müügitöö kui ka suust suhu leviva reklaami tulemusel. Reklaami aga patta ei pane – lõpliku otsuse teeb kantselei peakokk.

Refereeritud artikli täistekst Maalehes.