USA presidendi ametisse asuv Donald Trump valis USA keskkonnakaitseagentuuri juhiks Oklahoma osaiigi peaprokuröri Scott Pruitti, vahendas CNN.

Pruitt on agentuuri elektrijaamu puudutava seadusandluse pärast teravalt kritiseerinud. Samuti eitab ta inimtekkelist kliimamõju.

Ka Trump nimetas oma presidendikampaania ajal kliimamuutusi pettuseks ja arvustas keskkonnaagentuuri tööd, lubades selle asutuse üldse ära kaotada.

Esmaspäeval kohtus Trump endise asepresidendi Al Gore´iga, kes on tuntud keskkonnakaitseprobleemidega tegelemise poolest. See tekitas lootuse, et Trump võib oma vaatenurka pisut pehmendada.

Pruitti valimisega näitab Trump, et ta hakkab ajama oma keskkonnapoliitikat, mis on Obama valitsuse omast äiesti erinev.