Saanud teada, et peaminister Jüri Ratas pakkus maaeluministri portfelli Keskfraktsiooni esimehele Tarmo Tammele, muutusid savisaarlased rahulolematuks: nemad näeksid maaeluministrina Erki Savisaart.

"Kokkulepe oli see, et vähemalt üks ministrikoht tuleb meie tiivale," sõnas Keskerakonna fraktsiooni liige ja Edgar Savisaare toetaja Peeter Ernits, viidates olukorrale, mil Jüri Ratas asus ministriportfellejagama. Esindades enda sõnul nii Heimar Lenki, Marika Tuus-Lauli, Olga Ivanovat, Oudekki Loonet, Viktor Vassiljevit ja teisi savisaarlasi, ütles Ernits, et nad ei ole nõus Tarmo Tamme kandidatuuriga maaeluministri kohale.

"Et riiki valitseda on vaja kõikide koalitsiooniliikmete hääli," esindas Ernits oma arvamusavaldusega savisaarlaste leeri.

Maaeluministri kandidaat Tarmo Tamm tunnistas Delfile, et fraktsioonis olevaid pingeid ei saa eitada, kuid nentis, et taoline savisaarlaste ultimaatum ei vii poliitikas kuhugi.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.