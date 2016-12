Türgi tehasest novembri algul teed alustanud parvlaev Leiger jõuab pärast pikka koduteed uue nädala algul Eestisse, avaldab ERRi uudisportaal.

Teekonda Eestisse alustas ta Eesti kapteni käe all 5. novembril. Algselt 21-päevaseks kavandatud kodutee on veninud tormiste ilmade tõttu kõvasti pikemaks ning peaks pärast enam kui viienädalast sõitu viimaks lõpule jõudma. Oma teekonnal on Leiger korduvalt pikemaid peatusi teinud, et tormivarjus olla.

Leiger hakkab sõitma Rohuküla-Heltermaa liinil.