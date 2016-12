Vabaerakonna liikme Sergei Metlevi sõnul viitab Keskerakonna soov eestikeelne õpe mitmes muukeelses gümnaasiumis projekti korras lõpetada uuele võitlusele vene häälte pärast, millel võivad olla katastroofilised tagajärjed vene noorte võimalustele Eesti ühiskonnas ja koolirahule.



„Haridusministri portfelli hoidev Keskerakond keeldub tunnistamast, et vene gümnaasiumite üleminek osalisele eestikeelsele õppele lõppes 2012. aastal ja sel on positiivne mõju Eesti arengule. Praegu ei tohi hakata aega tagasi keerama, vaid tuleb aidata nõrgemaid koole ja tagada töörahu,“ ütles Metlev.



„Isegi viiest tavalisest eesti keele tunnist nädalas ei piisa, et ülikooliks ja ühiskonnas edu saavutamiseks ette valmistuda. Lahendus on see, et vene ja eesti emakeelega õpilased on koos ühes gümnaasiumis, kus on loodud ka tingimused rahvusvähemustele emakeele- ja kultuuri säilitamiseks. Hea näide on Jõhvi Riigigümnaasium - taanduma peab ka usaldamatus kogukondade vahel,“ rõhutas Sergei Metlev.



Metlevi sõnul on Keskerakonna poliitikud asunud intensiivselt lollitama venekeelseid inimesi, levitades valeinfot ja püüdes süvendada rahvuslikke komplekse.



„Kolmapäevases ETV+ saates ütles vene koole terroriseeriv Mihhail Kõlvart, et vene koolides on PISA testi tulemused kehvemad, sest õpilased ei saa kolme keele omandamise tõttu eesti koolide õpilastega võrdselt aega aineõppeks. See on vale - ka eesti koolides õpitakse vähemalt kolme keelt, tõsi, vene eakaaslastel on riigikeele tunde veidi rohkem. PISA testi see igatahes ei mõjuta. Valede abil tahetakse saada vene hääli, püüdes samas taastada nõukogude ajal tekkinud eesti-vene lõhestatud koolisüsteemi, mille üks osa kasvataks nõukogude inimest ehk kuulekat ja umbkeelset valijat,“ lõpetas ta.