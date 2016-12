Uueks maaeluministriks suunduv Tarmo Tamm tõi “Aktuaalse kaamera” stuudios välja kolm olulisemat probleemi Eesti põllumajanduses ning ütles, et Alar Nääme tema teada asendusliikmeks riigikokku ei tule.

Tamme sõnul on esimese probleemina Eesti põllumeestel toetuste maht teiste riikide põllumeestega võrreldes oluliselt väiksem, teiseks ei ole põllumehed leidnud vastavaid turge, mille leidmisele peaks ka riik kaasa aitama, ning kolmandaks peaks Eesti piima koha peal ümber töötlema, mitte müüma Lätti või Leetu, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Kui ma räägin sellest, et me oleme kaotanud lüpsikarjast kuskil 12 000 väärtuslikku lüpsilehma ja kui me sealiha tootmises 80 protsenti suudame varustada Eesti vajadusi, siis on midagi ikka päris nihu läinud põllumajanduses," rääkis maaeluministri kandidaat Tamm.

Tamm rääkis, et tema teada Alar Nääme tema asemele riigikokku ei tule. Portaal Lõunaeestlane.ee kirjutas, et Tamme asemele läheb riigikokku Võru linnavolikogu praegune esimees Toomas Paur, kes annab riigikogu liikme ametivande ilmselt esmaspäeval.