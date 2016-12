Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas teeb tänasel erakonna juhatuse koosolekul ettepaneku kinnitada maa-eluministri kandidaadiks Tarmo Tamm .

Jüri Ratase sõnul on Tarmo Tamm pikalt töötanud põllumajanduse valdkonnas, juhtinud kuus aastat Põlva valda ja kaksteist aastat Põlva linna, samuti on tal kogemust kahes riigikogu koosseisus.

Ratas lisas, et on konsulteerinud paljude erakonnakaaslaste ja maaelu valdkonna inimestega, kes on avaldanud toetust Tamme esitamiseks ministri ametikohale.

"Tänan Jüri Ratast usalduse eest ning võtan selle väljakutse vastu, sest Eesti maaelu on minu jaoks väga südamelähedane valdkond," lausus Tamm, kes on riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees ja rahanduskomisjoni liige.