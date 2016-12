Eevi Paasmäe peab riigikogus Martin Repinskile ruumi tegema. Vaid paar nädalat pärast ametivande andmist.

Kui järgmisel nädalal saab valitsus uue maaeluministri, siis niisamuti saab riigikogu uue liikme – Martin Repinki. Tema asendusliige Eevi Paasmäe peab pillid kotti pakkima. Kuna ta andis ametivande 23. novembril – uue valitsuse ametisse astumise päeval – saab ta riigikogus toimetada vaid umbes kolm nädalat.

"Kui päris aus olla, siis oma sisemuses olin ma selleks valmis," muigab Paasmäe. "Tulles asendusliikmena teadsin neid riske ja rõõme." Veel eile osales Paasmäe riigikogu istungil. "Mina plaanisin küll pikemalt olla, aga juhtus nii." Iroonilisel kombel on Paasmäe Keskerakonna hierarhias kõvem tegija kui Repinski. Veebruaris valiti ta taas erakonna Ida-Viru piirkonna juhiks vaatamata sellele, et vastaskandidaat Repinskit olid isiklikult tulnud toetama nii Yana Toom kui ka SavisaarEdgar . Toona oli Paasmäe veel Sillamäe aselinnapea. Praegu on tema koht endiselt täitmata. Paasmäe saab

veidi lahkumishüvitist – lisaks umbes kolme nädala palgale saab ta veel teist sama palju juurde. Riigikogu liikme kuupalk on tänavu 3437 eurot ja 46 senti. Paasmäe kolmenädalane staaž riigikogulasena pole aga tingimata rekord. Näiteks loetakse endisteks riigikogu liikmeteks ka neid valitsuse liikmeid, kes nädal-paar pärast riigikokku valimist valitsusse suundusid. Veel rohkem on neid, kes on riigikokku valitud, aga loobuvad kohast kohe, enne ametivande andmist. Näiteks kandideerisid 2007. riigikokku Siiri Oviir, Katrin Saks ja Andres Tarand, kes olid samal ajal Euroopa Parlamendi liikmed ja ei kavatsenudki riigikokku minna. Kuna nad ei olnud nõus andma ka riigikogulase ametivannet, vabastas nad volitustest riigikohus. Viimatiste riigikogu koosseisude kõige lühemalt ametis olnud "tõeline" liige oli ehk 2012. juunis Reformierakonda kuuluv