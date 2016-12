Evelin Ilvese esimese lasteraamatu peategelane Linnu soovib oma sõbralt toonekurg Toonepulgalt väikest õde või venda. "Ja näed – Toonepulk lõpuks tõigi!" naerab Evelin, kinnitades, et lood tema raamatus on peaasjalikult päriselust inspireeritud.

Evelin Ilves kirjutas lasteraamatu pealkirjaga "Linnu lood", mille peategelane, tüdrukutirts Linnu, on neli aastat vana, elab metsatalus ning oskab lindude ja loomade keelt.

Evelin tunnistab, et Linnu tegelaskuju on inspireeritud tütar Kadri Keiust, kui too veel pisut pisem oli. "Linnu on saanud Kadri Keiult julguse ja avatuse. Ta mõtleb pidevalt midagi välja ja viib oma ideid ellu, hoolimata sellest, mida vanemad neist arvavad," räägib Evelin.

"Aga kuigi Linnu on inspireeritud Kadri Keiust, hakkas ta kirjutamise käigus üsna ruttu oma elu elama, nii et sündis täiesti uus tegelane, mille üle mul on hea meel."