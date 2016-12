Kodumaal käis Riisna tihti puhkamas Haapsalus, kus tal oli oma suvemaja. Aastaid hiljem selgus aga, et üsna tema lähedal puhkab koos abikaasaga ka üks Eesti armastatud näitleja ja lavastaja − Ago-Endrik Kerge, kes on tema poolvend.

Üle kümmekonna aasta teineteisest vaid paarisaja meetri kaugusel elanud väliseestlane Ene Riisna Greenfield ning lavastaja Ago-Endrik Kerge avastasid alles hiljuti, et on tegelikult sugulased.

Riisna ema rääkis tütrele, et isal oli romaan teise naisega, kuid isa ise teemat ei puudutanud. "Isa rääkis poliitikast, lootis, et Eesti saab vabaks," rääkis Riisna saatele "Pealtnägija".

Ema jutt jäi naist aastateks painama, kuni aastal 2013 saabus talle meil Karl-Gregori Kergelt [Ago-Endriku pojalt - toim], kes kõik taas meelde tuletas. "Kohe mõtlesin, et see peab olema see romance," lisas Riisna.

"Ene kirjutas mulle. Vabandasin, ja ma siis kirjutasin pika loo," meenutab Ago-Endrik Kerge, kes erinevalt oma õest teadis afäärist. Nii toksiski Riisna otsingumootoreisse Kerge nime ja avastas, et tema poolvend sarnaneb isale nii maneerilt kui naeru poolest.

Kerge ning Riisna suvilate kaugus on vaid ligikaudu 200 meetrit. "Täitsa nurga ümber minu ligidal," naerab Riisna. "Võib olla, et oleme isegi tänaval näinud," lisab Kerge. Pärast tutvumist käivad pered tihedalt läbi, kuigi kahetsevad, et varem teineteist ei leidnud.