Praegu ei ole selge, kas Edgar Savisaar hakkab Keskerakonnalt saama abi altkäemaksusüüdistusega seotud õiguskulude katmiseks, ütles erakonna peasekretär Jaak Aab.

Jaak Aabi sõnul hinnatakse eraldi nii õigusabikulusid kui Keskerakonna võimalusi neid katta, kirjutas ERRi uudisetportaal.

"Kõik oleneb sellest, kuidas need asjad edasi lähevad ja palju siis võib kulusid tulla. On olnud valmidus aidata, aga kindlasti ei saa see olla niimoodi, et noh, ükskõik, mis sealt tuleb. Me peame vaatama otsa oma rahalistele võimalustele ja kui on seal midagi võimalik mõistlikes piires katta, siis me seda teeme ja tuletan meelde, et ühes episoodis on ka Keskerakond seotud, kuigi veelkord pean rõhutama, et kõik need süüdistused on tulnud seoses Edgar Savisaare kui endise esimehe toimingutega," kommenteeris Aab "Aktuaalsele kaamerale".