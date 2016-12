Seoses viimase kümne aasta kõrgeima õhusaaste tasemega on Pariisi võimud kehtestanud mitu ajutist liikluspiirangut.

Juba teist päeva järjest saavad Pariisi elanikud kasutada linna ühistransporti tasuta, kuna õhusaaste tase on järsult tõusnud, kirjutab The Independet. Agentuur Airparif, mis õhusaaste taset mõõdab, väidab, et linna on tabanud viimase kümne aasta kõige hullem ja pikem talvine õhusaasteperiood.

Pariisi võimud on seadnud ka teise piirangu, mis lubas täna Prantsusmaa pealinna sõiduteedel liigelda vaid nendel sõiduautodel, mille numbrimärk on paaritu arv. Eile oli olukord vastupidine, kui teedel võisid sõita vaid need autod, mille numbrimärk on paarisarv. Kui autojuht keelust üle astub ja ta rooli tagant tabatakse, võib teda oodata kuni 35 euro suurune rahatrahv.